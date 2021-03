Vaccini: Moratti, milionesima dose in Lombardia traguardo straordinario, frutto lavoro di squadra e caparbietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un traguardo straordinario, frutto di lavoro di squadra e caparbietà". La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sottolinea con entusiasmo il raggiungimento della milionesima dose di vaccino anti-Covid somministrata ai cittadini lombardi. "La campagna vaccinale lombarda - rileva Letizia Moratti - sta spingendo sull'acceleratore e siamo la prima regione del Paese a superare il milione di dosi inoculate. Questo grazie alla condivisione di intenti e di azioni con il presidente Attilio Fontana, con l'assessore Pietro Foroni per la Protezione civile, l'assessore Stefano Bolognini per la comunicazione, tutto coordinato con competenza ed esperienza dal dottor Guido Bertolaso, oltre al prezioso contributo di tutta struttura regionale centrale e territoriale". (segue) (Com)