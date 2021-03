Business news: Cambogia, la Banca centrale punta a ridurre la dipendenza dell’economia dal dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Cambogia punta a ridurre la dipendenza dell’economia nazionale dal dollaro statunitense attraverso l’introduzione di valute digitali e il ritiro dalla circolazione delle banconote da uno, due e cinque dollari a favore della moneta locale, il riel. Lo riferisce “Voice of America”, ricordando come dal 1993 l’economia locale si poggi su un sistema a doppia valuta che ha consentito la stabilità valutaria durante gli anni della ricostruzione post-bellica. Il governatore della banca centrale, Chea Chanto, aveva già sottolineato lo scorso settembre come la richiesta di riel sia aumentata a una media del 16 per cento l’anno negli ultimi due decenni, con una crescita economica annuale media del 7,8 per cento, e come la diminuzione dei dollari statunitensi in circolazione abbia dato alle autorità locali maggiore controllo sull’economia. “Credo fermamente che tutti i ministri, le istituzioni, le aziende e coloro che partecipano attivamente nel processo di sviluppo del sistema bancario debbano promuovere l’uso del riel, che è la nostra valuta nazionale”, ha inoltre dichiarato a gennaio l’alto funzionario. (Res)