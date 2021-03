Business news: piano quinquennale Cina, previsto completamento costruzione rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punta a completare la costruzione della rete 5G durante il quinquennio 2021-25. Secondo 14mo piano quinquennale nel periodo saranno compiuti progressi sia in termini di velocità che di copertura della rete. "Il Paese consoliderà ulteriormente i fondamenti dello sviluppo dell'economia digitale, espanderà i consumi e creerà più nuove industrie nell'era dell'economia digitale", ha detto lunedì Xiao Yaqing, ministro dell'Industria e dell'informazione tecnologica durante una conferenza stampa a margine della sessione in corso dell'Assemblea nazionale del popolo. Secondo i dati del ministero, la Cina ha implementato 718 mila stazioni base 5G in tutto il Paese, per lo più sparse in città di grandi e medie dimensioni, di cui 330 mila condivise tra i quattro principali operatori di telecomunicazioni del Paese. Più di 600 mila stazioni base 5G sono state costruite e messe in funzione in Cina nel 2020. (Cip)