Sardegna: approvato nuovo Piano sviluppo per istituzione Zona economica speciale (3)

- All'interno della Ue sono presenti oltre 90 fra Zes e Zone franche. Queste ultime rappresentano una tipologia a sé stante di zone economiche speciali, finalizzate a promuovere il commercio internazionale (extra Ue nel caso dell'Europa) attraverso esoneri dei diritti di dogana, procedure doganali semplificate ed eventuali riduzioni delle imposte indirette. In Sardegna, la Regione ha delimitato l'area della Zona franca interclusa di Cagliari, che ha un piano operativo e dovrà essere gestita dalla società appositamente costituita "Cagliari free zone". È stata inoltre approvata in via preliminare la delimitazione territoriale e l'operatività della Zona franca interclusa di Portovesme, individuando quale soggetto gestore l'Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna. Infine, la Regione ha disciplinato l'iter costitutivo di tutte le zone franche doganali sarde, "aree elettivamente destinate a depositi e lavorazioni in loco di merce da esportare fuori dalla Ue, in regime fiscale e doganale di esenzione". Le imprese manifatturiere localizzate nelle zone franche "possono sottoporre a trasformazione 'sostanziale' le merci non provenienti dalla Ue, da destinare a mercati extra Ue, attraverso il cosiddetto regime di perfezionamento attivo". (segue) (Com)