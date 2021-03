Energia: Arabia Saudita e Germania collaborano per sviluppare la produzione di idrogeno verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come indica il quotidiano tedesco, l'Arabia Saudita ha proposto un gasdotto per trasportare il proprio idrogeno verso l’Europa, ma tale ipotesi appare irrealistica a causa dei costi e delle tempistiche di realizzazione dell’infrastruttura. Finora l'idrogeno è stato convertito in ammoniaca per l'esportazione e trasportato via nave. La prima cooperazione sull'idrogeno è già in corso: "Stiamo costruendo la più grande fabbrica di idrogeno del mondo da cinque miliardi di dollari, utilizzando la tecnologia tedesca", ha affermato Terium. Nella megalopoli Neom, sul Mar Rosso, la compagnia energetica saudita Acwa Power e la compagnia statunitense Air Products stanno costruendo un impianto che produrrà 650 tonnellate di idrogeno al giorno attraverso l'elettrolisi. La controllata ThyssenKrupp Uhde sta fornendo componenti importanti per l'elettrolizzatore necessario a tale processo e ha ricevuto finanziamenti dal ministero federale dell'Economia tedesco pari a 1,5 milioni di euro. Terium si è espresso a favore del sostegno politico per consentire la cessazione delle enormi esportazioni di idrogeno saudite in Europa. (segue) (Geb)