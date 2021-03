Colombia: presidente Duque a colloquio con ex comandante Farc su attuazione accordi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha nuovamente incontrato il leader del Partito dei Comuni ed ex comandante delle estinte Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), Rodrigo Londono, per avanzare nell'attuazione degli accordi di pace che hanno portato al disarmo dei guerriglieri Farc, poi convertite in partito politico. Lo riferisce il quotidiano "El Tiempo", sottolineando che quello tenuto ieri è il terzo incontro programmato fra Duque e Londono, noto anche con il nome di "Timotchenko", e si è svolto alla presenza di un rappresentante delle Nazioni Unite. Come riferito da Duque, l'incontro è stato convocato con l'idea di accelerare e mostrare i progressi su diversi fronti, con attenzione ai programmi di sviluppo sul territorio e per parlare in particolare degli interventi che sono stati fatti per promuovere progetti agricoli a contratto in diverse parti del Paese. Parte del dialogo si è poi concentrato sulla questione degli omicidi di ex guerriglieri. Duque ha espresso la sua intenzione di "approfondire questa politica di pace con la legalità", da promuovere a suo parere con il sostegno delle Nazioni Unite e di altre agenzie di cooperazione internazionale. (Mec)