Casadei: Buconi (Federcaccia), perdiamo un altro portacolori dell’Italia

- “Perdiamo oggi un altro portacolori dell’Italia e della sua gioia di vivere, legato alla sua terra e alle sue tradizioni ‘popolari’, nel senso più alto delle connotazioni sociali e culturali del termine”. Lo ha affermato il presidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi, ricordando il “Re del liscio”, Raoul Casadei, scomparso oggi. “Con lui salutiamo anche un amico cacciatore, rivolgendo un pensiero ai familiari e a quanti ne hanno condiviso albe, fatiche e gioie”. “Il suo merito principale - ricorda Federcaccia - è stato forse quello di aver fatto conoscere in tutto il mondo il genere musicale del ‘Liscio’, e attraverso questo la terra di Romagna e i suoi valori: l’amore per la famiglia, l’amicizia, l’allegria e la gioia di stare insieme. Ma Raoul Casadei, scomparso a 83 anni, “amava celebrare anche altri valori, altrettanto veri e forti: quelli per la caccia, da grande appassionato di migratoria e in particolare della caccia alle tortore, alle anatre e alle allodole. Un amore e una passione di cui non ha mai fatto segreto e che anzi ha portato alla ribalta, come era abituato a fare con la sua orchestra, diventando protagonista di una serie tv che portava il suo nome: 'A caccia con Raoul', andata in onda qualche anno fa sul canale ‘Caccia’”. (Rin)