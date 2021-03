Libia: premier Dabaiba si insedia ufficialmente nella sede del governo a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba, ha preso possesso oggi del proprio ufficio presso la sede del governo a Tripoli. Lo riferisce una nota stampa dell’ufficio di Dabaiba. Il premier ha avuto una riunione con direttori dei vari dipartimenti e del gabinetto dell’esecutivo per sviluppare un ufficio di presidenza e un meccanismo di coordinamento con i ministeri e le istituzioni del nuovo governo. Il premier Dabaiba è stato accolto lo scorso 11 marzo a Tripoli con il tappeto rosso e gli onori militari al suo atterraggio all'aeroporto di Mitiga dalla città di Sirte, dove il 10 marzo ha incassato la fiducia all’unanimità di 132 deputati della Camera dei rappresentanti. Il governo guidato dal premier Dabaiba dovrebbe prestare giuramento il prossimo 15 marzo a Tobruk sede provvisoria della Camera dei rappresentanti. In un primo momento il giuramento doveva tenersi nella città di Bengasi, capoluogo della Cirenaica e sede costituzionale del parlamento libico, ma sarebbe stata spostato a Tobruk a causa di timori per la sicurezza dei rappresentanti del nuovo governo.(Lit)