Germania: commissario governativo Krupp, dal 2022 autosufficienti in produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2022 l’approvvigionamento di vaccini in Germania sarà garantito esclusivamente attraverso le capacità di produzione nazionali. Lo ha detto il commissario governativo per i vaccini, Christoph Krupp, ai media del gruppo Funke. A tal fine, ha riferito Krupp, una "task force svilupperà entro maggio un programma per le capacità di produzione in Germania a partire dal 2022". L'obiettivo è espandere la produzione di vaccini e garantirli a lungo termine per il fabbisogno nazionale. L'attenzione si concentrerà sulle nuove tecnologie come i vaccini a mRNA di cui si occupano, in particolare, i produttori tedeschi BioNTech e Curevac. "Ma anche Johnson&Johnson e Astrazeneca vogliono avviare la loro produzione in Germania", ha affermato Krupp. "Serve una rete di aziende che eseguano le varie fasi della produzione", ha spiegato il commissario governativo. Secondo Krupp, deve essere presa in considerazione l'intera catena di realizzazione del prodotto: dall'approvvigionamento delle materie prime alla preparazione delle dosi vaccinali, sino alla consegna dei sottoprodotti e degli accessori necessari per la vaccinazione. (Geb)