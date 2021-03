Commercio: assessore Lazio, preoccupato per rinnovo concessioni ambulanti Roma, serve chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo forte preoccupazione per la situazione di incertezza che si è venuta a creare a Roma dopo la decisione della sindaca Virginia Raggi di disapplicare le norme nazionali in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a seguito del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato". Lo ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start–up e Innovazione, Paolo Orneli. "Già il 25 febbraio scorso – ha continuato – come Regione abbiamo scritto al ministero per lo Sviluppo economico per segnalare questa situazione di grave incertezza che si è venuta a creare a Roma e per chiedere che venissero fornite 'ulteriori indicazioni' in materia, 'al fine di scongiurare il rischio, molto concreto, di una disomogenea applicazione' delle norme 'sull'intero territorio nazionale'". (segue) (Com)