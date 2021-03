Commercio: assessore Lazio, preoccupato per rinnovo concessioni ambulanti Roma, serve chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, lo stesso ministro dello Sviluppo economico il 3 marzo scorso, alla Camera dei Deputati, si è impegnato ad approfondire il problema per trovare una soluzione che, ha detto, "deve necessariamente risultare uniforme sull'intero territorio e che non può lasciare alle singole amministrazioni la scelta se applicare o meno la disciplina nazionale sul rinnovo delle concessioni". La disposizione legislativa in questione è l'articolo 181, comma 4- bis) del decreto legge 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) il quale prevede che: "le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 [...] sono rinnovate per la durata di dodici anni, (...) in attuazione e in recepimento delle linee guida del Mise adottate con decreto del Ministro in data 25 novembre 2020". La Regione Lazio, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'Anci regionale, ha conseguentemente adottato, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 22 dicembre 2020, le modalità operative per l'avvio, da parte dei Comuni, delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio. (segue) (Com)