Lombardia: Aci Milano, sicuri che Marco Riva contribuirà a ripartenza sport regionale

- Il Consiglio direttivo di Automobile Club Milano si congratula con Marco Riva appena eletto presidente del comitato regionale del Coni Lombardia e gli augura buon lavoro. "Siamo sicuri che l'elezione di Marco Riva contribuirà alla ripartenza in grande stile dello sport lombardo che, purtroppo, sta vivendo un periodo difficile a causa della pandemia". Lo affermano in una nota Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano ed Enrico Radaelli, consigliere dell'Automobile Club, nonché delegato Coni per Monza e Brianza e vicepresidente dell'Autodromo di Monza "impianto sportivo Aci e gioiello delle strutture lombarde". "Automobile Club Milano, come sempre, si rende disponibile a collaborare con il Coni Lombardia negli ambiti di competenza, consapevole che nei prossimi anni la nostra regione sarà chiamata ad affrontare grandi sfide e saprà gestire al meglio l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026", concludono La Russa e Radaelli. (Com)