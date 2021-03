Russia: ministero Interno, arrestate circa 200 persone al “Municipal forum” a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 persone sono state arrestate questa mattina nel corso del “Municipal forum” all’hotel Izmailovo di Mosca. È quanto riferisce un comunicato del ministero dell’Interno di Mosca, secondo cui l’evento si è svolto "in violazione dei requisiti sanitari ed epidemiologici stabiliti" e la maggior parte dei presenti non indossava mascherine sanitarie. Inoltre, secondo quanto riferito dal quartier generale della polizia di Mosca, tra i partecipanti all'evento erano presenti diversi "membri di un'organizzazione le cui attività sono state riconosciute come sgradite sul territorio della Federazione Russa". Gli agenti di polizia che hanno arrestato le persone nella sala dove si svolgeva il forum non hanno fatto alcun riferimento alla violazione degli standard sanitari ma sono stati molto chiari quando hanno affermato che l’evento è stato organizzato da un’entità “sgradita”. Si tratta di Open Russia, organizzazione non governativa considerata alla stregua di un agente straniero in quanto finanziata dall’oligarca in esilio Mikhail Khodorkovskij, un noto oppositore del presidente russo, Vladimir Putin. Le persone arrestate al forum sono state condotte in diverse stazioni di polizia a est di Mosca per poi essere rilasciate poche ore dopo. (Rum)