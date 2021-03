Messico: partito di Obrador conferma candidatura governatore sospettato di abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico la designazione di Felix Salgado Macedonio come candidato a governatore dello Stato di Guerrero per il Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sollevato forti critiche, da quando Salgado a fine dello scorso anno è stato accusato di più episodi di violenza sessuale. Sul politico pesano due denunce di stupro e almeno altre tre accuse di abusi e molestie sessuali, in un caso considerato controverso. “La gente di Guerrero ha valutato e preso una decisione. Siamo obbligati a rispettarlo”, hanno detto ieri sera i vertici di Morena in una dichiarazione, al termine di consultazioni interne al partito che hanno visto emergere il nome del candidato. "Grazie mille al popolo di Guerrero per aver confermato la fiducia in un altro nuovo esercizio democratico che ha portato avanti il ​​mio partito Morena. Lunga vita a Guerrero!”, ha scritto Salgado sui social dopo l'annuncio di Morena. La sua candidatura aveva sollevato una vera e propria tempesta politica all'interno del partito e fuori, con manifestazioni e ripetute richieste politiche di ritirare il suo nome. Lo stesso presidente Lopez Obrador si è dichiarato favorevole alla candidatura di Salgado. (Mec)