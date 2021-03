Razzismo: critiche a "Charlie Hebdo" per la copertina che ritrae la regina e Meghan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivista satirica francese “Charlie Hebdo” è nuovamente finita nel mirino delle critiche per la sua ultima copertina che vede come protagoniste la regina Elisabetta II e Meghan Markle, moglie del nipote Harry. La copertina mostra la regina inginocchiata sul collo di Meghan Markle in quella che sembra essere una riproduzione della morte di George Floyd, l'afroamericano rimasto ucciso lo scorso maggio a Mimneapolis causa delle violenze subite durante l’arresto da parte delle forze di polizia. Oltre alla caricatura delle due donne, si legge nella vignetta: "Perché Meghan ha lasciato Buckingham" e la duchessa del Sussex che risponde - sotto il ginocchio della regina - "perché non riuscivo più a respirare", un richiamo che aumenta le similitudini con la morte di Floyd, la cui morte ha scatenato l'ondata di proteste del movimento Black Lives Matter in tutto il mondo. La copertina di “Charlie Hebdo” è stata condannata come "ripugnante" e "preoccupante" sui social media, con alcuni utenti di Twitter che affermano che la satira della rivista francese, oramai, è diventata "semplicemente razzista". (segue) (Frp)