Razzismo: critiche a "Charlie Hebdo" per la copertina che ritrae la regina e Meghan (2)

- “Charlie Hebdo” ha deciso di dedicare una copertina a Meghan Markle e alla regina in seguito all’intervista rilasciata da quest’ultima alla popolare presentatrice statunitense, Oprah Winfrey. Durante il colloquio, Meghan e Harry hanno accusato un membro non precisato della famiglia reale di razzismo in quanto avrebbe espresso preoccupazione per "quanto sarebbe stato scuro" il colore della pelle di Archie, il figlio dei due. L’ex attrice ha rivelato anche di aver pensato al suicidio durante il periodo trascorso in Regno Unito, in particolare a causa dell’atteggiamento della stampa e degli stessi membri della famiglia reale. (Frp)