Moldova: Covid, Consiglio sicurezza raccomanda stato d'emergenza per 2 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo di sicurezza ha raccomandato alle autorità moldave di introdurre lo stato di emergenza per due settimane a causa del coronavirus. Lo ha detto sabato la presidente Maia Sandu in un briefing. Sandu ha convocato oggi il Consiglio supremo di sicurezza della Moldova per discutere la situazione epidemiologica nel Paese e delle modalità per contrastare la pandemia. "La maggior parte dei membri del Consiglio di sicurezza raccomanda di introdurre uno stato di emergenza per due settimane, si raccomanda al governo di sviluppare un elenco di restrizioni entro tre giorni", ha detto Sandu. La presidente ritiene necessario modificare la composizione della Commissione nazionale per la sanità pubblica e inserirvi degli epidemiologi e medici, oltre a costituire un Centro di comando unificato sotto l'Ispettorato per le situazioni di emergenza. (Rob)