Covid: Ronzulli (FI), valutare misure differenziate per nidi e scuole materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei contagi e le nuove zone rosse impongono la chiusura delle scuole, ma sarebbe il caso di fare un'ulteriore riflessione sui nidi e le scuole materne: queste strutture svolgono un insostituibile servizio essenziale di assistenza all'infanzia che non può essere in alcun modo sopperito dalla didattica distanza. Così in una nota Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Inoltre, si tratta di realtà in cui l'incidenza dei contagi è a dir poco irrisoria e quindi andrebbe valutata la possibilità di consentirne il proseguimento delle attività, anche per agevolare i tanti genitori che svolgono attività essenziali in settori come quello sanitario o dei trasporti per i quali non è possibile prevedere smart working", ha detto. (Com)