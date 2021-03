Covid, Bernini (FI), decreto Sostegni vero segnale di cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I calcoli sempre puntuali della Cgia di Mestre certificano una verità amara: il gap negativo, da noi costantemente denunciato, tra i sostegni garantiti nel 2020 a imprese e famiglie italiane e quelli messi in campo dagli altri grandi Paesi europei, tra contributi a fondo perduto, cassa integrazione e taglio delle tasse. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Non c’è stato il bazooka promesso, ed è mancata l’immediatezza degli aiuti nonostante che l’Italia abbia subito i danni maggiori del Covid in termini sia sanitari che conseguentemente economici: per questo non ci stanchiamo di ripetere che la vera discontinuità rispetto al governo Conte si misura su questo fattore imprescindibile, e il decreto Sostegni, oltre al nuovo scostamento di bilancio da noi richiesto e annunciato da Draghi, è un concreto segnale di cambiamento”, ha detto. (Com)