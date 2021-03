Covid: Bernini (FI), psicosi su vaccini pericolosa, evitare allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre l’Italia finalmente si sta dotando di un piano vaccinale efficiente, stanno piovendo migliaia di disdette da parte di cittadini impauriti. Si sta diffondendo una psicosi ingiustificata, e l’auspicio è che venga fatta immediata chiarezza su tutti i casi sospetti”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, secondo cui “non aiuta certo, in questo senso, l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Siracusa dell’amministratore delegato di Astrazeneca Italia, del medico e dell'infermiere della Marina Militare che hanno somministrato la dose al militare deceduto, e perfino del medico del 118 che ha tentato di rianimarlo". "Se è stato un atto dovuto - ha chiarito - doveva rimanere segreto, non solo perché lo prevede la legge, ma anche per la sua indubbia valenza allarmistica”. (Com)