Spagna: ministra Sanità Darias, al lavoro per evitare quarta ondata di Covid

- Il governo spagnolo sta lavorando per evitare che possa verificarsi una quarta ondata di Covid-19. È quanto affermato dalla ministra dalla Sanità spagnola, Carolina Darias, in un’intervista a “El Pais”. “È l'obiettivo di tutti coloro che compongono il Consiglio interterritoriale: continuare a lavorare affinché l'incidenza dei contagi, nel migliore degli scenari, continui a diminuire, anche se lentamente e, in caso contrario, proseguire il lavoro in questa direzione”, ha detto Darias. La ministra fa riferimento all’aumento dei casi registrato nell’ultimo periodo natalizio e come, proprio vista quest’esperienza, si siano decise le misure restrittive imposte in vista della Pasqua, che quest’anno ricorre il 4 aprile. “È chiaro che dopo Natale abbiamo avuto un aumento molto importante di casi, ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. Le misure che abbiamo adottato in seno al Consiglio interterritoriale hanno a che fare con questa diagnosi e con l'apprendimento derivante dalla terza ondata”, ha detto la ministra. (segue) (Spm)