Spagna: ministra Sanità Darias, al lavoro per evitare quarta ondata di Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Darias, rispondendo alle critiche sul fatto che diversi esperti sanitari avevano previsto un nuovo aumento dei contagi dopo Natale, ha ricordato che in quel periodo “l'incidenza era bassa, una delle più basse dall'estate. L'importante oggi è guardare al futuro e inviare un messaggio di certezza al pubblico”. “La politica è dare certezza e fiducia, grazie un'azione coordinata, a un minimo comune di comprensione di chi è in prima linea in termini di responsabilità sanitaria, ed è quello che abbiamo voluto fare ora con l’accordo raggiunto per le festività di San Giuseppe e Pasqua”, ha detto la ministra. (Spm)