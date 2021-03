Decreto Sostegno: M5s, ulteriori ritardi sarebbero inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni continua a tardare nonostante l'urgenza dei ristori e delle altre misure anti-crisi: le indiscrezioni che leggiamo sulla stampa e il fatto che le forze di maggioranza non conoscano ancora i dettagli del decreto ci fa pensare che il testo non sia chiuso. Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Finanze. “Le stesse categorie produttive non sanno cosa aspettarsi: a scanso di equivoci è bene dire che un nuovo rinvio non sarebbe in alcun modo accettabile”, scrivono, aggiungendo che “è passato un mese dall'insediamento del nuovo governo e tre mesi dallo scostamento da 32 miliardi di euro autorizzato dal Parlamento: l’esecutivo acceleri e licenzi il decreto a inizio settimana”. (Com)