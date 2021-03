Covid: Bergamini (FI), dal governo aiuti immediati agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì, a malincuore, siamo costretti a chiedere ulteriori sacrifici agli italiani: molte Regioni entreranno in zona rossa, migliaia di studenti rimarranno a casa e molte attività commerciali dovranno chiudere. Così in una nota la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento. “Una situazione certamente difficile, ma resa necessaria dall'aumento dei contagi e dalla maggiore pressione che registrano le terapie intensive degli ospedali italiani: il governo, fin del suo insediamento, ha impresso un cambio rigoroso al piano vaccinale così da mettere in sicurezza tutta la popolazione nel minor tempo possibile, e si è impegnato a fornire ristori immediati alle attività colpite dalle chiusure prolungate”, ha detto. “Per loro, abbiamo rivisto i criteri di assegnazione degli indennizzi superando i codici Ateco così da garantire tutti: sosterremo tutte le famiglie che dovranno affrontare la chiusura delle scuole prolungando i congedi e predisponendo i bonus babysitter”, ha continuato, parlando di un cambio di passo “già evidente”. “Siamo sicuri che, grazie alla pazienza di tutti i cittadini e allo sforzo comune delle istituzioni, saremo in grado di uscire al più presto dal tunnel della pandemia", ha concluso. (Com)