Armenia: presidente Sarkissian riceve premier Pashinyan, focus su crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno Armen Sargsyan ha incontrato il primo ministro Nikol Pashinyan. È quanto riferito dall’ufficio stampa della presidenza di Erevan, secondo cui il colloquio rientra nelle consultazioni avviate dal capo dello Stato per risolvere la crisi politica in corso nel Paese caucasico. Il presidente e il primo ministro hanno discusso della situazione nel Paese, delle opportunità per risolvere e superare la crisi politica interna. In questo contesto, la soluzione comune sarebbe tenere elezioni parlamentari anticipate. (Rum)