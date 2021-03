Decreto Sostegno: Occhiuto (FI), priorità a lavoratori autonomi, subito bonifici da Entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana il governo approverà, così ha annunciato il premier Draghi, il decreto cosiddetto Sostegni, diventato ancora più urgente dopo le ulteriori restrizioni decise ieri dal Consiglio dei ministri: la priorità sarà quella di assicurare alle categorie economiche colpite dalla pandemia risarcimenti immediati. Così in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “L’Agenzia delle entrate ha tutti i dati per poter effettuare subito i bonifici ai beneficiari, così come fatto per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio: per Forza Italia è fondamentale rottamare la distinzione per codici Ateco e salvaguardare i lavoratori autonomi”, ha detto, aggiungendo che partite Iva, professionisti, commercianti, artigiani e ristoratori sono “coloro che hanno bisogno prima degli altri di aiuti concreti”. Condividiamo anche il nuovo scostamento di bilancio, ha continuato, auspicando “che, grazie all'implementazione della campagna vaccinale, possa essere davvero l'ultimo intervento emergenziale di questo tipo: l'esecutivo segua le nostre indicazioni per dare risposte a famiglie, imprese e lavoratori". (Com)