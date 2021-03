Tunisia: al via campagna vaccinazione contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha lanciato oggi la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19, quattro giorni dopo aver ricevuto le prime 30.000 dosi di vaccino russo Sputnik V. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”, i primi a ricevere il vaccino sono stati operatori sanitari, soldati e agenti di sicurezza, oltre a persone con più di 65 anni e persone con problemi di salute cronici. La campagna di vaccinazione è stata lanciata con una cerimonia presso l’ospedale da campo allestito in un complesso sportivo nel quartiere El Mensah di Tunisi. Mehrzia el Hammami, un’infermiera di 54 anni all'ospedale Bardo, è stata la prima persona a riceve il vaccino. "L'economia è colpita, la situazione sanitaria è critica e abbiamo perso molti operatori sanitari, quindi i cittadini devono ricevere il vaccino", ha detto ai giornalisti dopo essere stata vaccinata. “La persona che non ha paura per se stessa dovrebbe temere per chi gli sta intorno. Incoraggio le persone a farsi vaccinare ”, ha aggiunto. Il programma di vaccinazione della Tunisia ha subito molti ritardi, soprattutto se paragonato con le campagna già in atto in Egitto, Algeria e Marocco. Il Paese ha registrato oltre 240.600 casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia e 8.329 morti uno dei più alti numeri ufficiali di vittime in Africa. "Questo è un percorso molto importante per affrontare la pandemia e contribuirà a un grande cambiamento in Tunisia, soprattutto se possiamo vaccinare la maggior parte dei cittadini", ha dichiarato Chedly Boualleg, governatore di Tunisi, assistendo all'inizio della campagna. (segue) (Tut)