Tunisia: al via campagna vaccinazione contro Covid-19 (2)

- Il governo tunisino prevede la consegna di centinaia di migliaia di dosi nelle prossime settimane di vaccini Sputnik V, Sinopharm, nonché Pfizer e AstraZeneca. I vaccini cinesi includono 200.000 dosi donate, hanno riferito le autorità sanitarie, mentre i vaccini Pfizer e AstraZeneca stanno arrivando tramite il programma globale Covax volto a fornire vaccini ai Paesi in via di sviluppo che altrimenti potrebbero avere difficoltà ad acquistarli. Tra le ragioni per il ritardo nell'introduzione c'era la richiesta da parte di alcuni produttori di farmaci che la Tunisia adottasse una legge che assicurasse che il governo si assumesse la responsabilità per qualsiasi problema legato ai vaccini. Le autorità di Tunisi sperano di poter vaccinare la metà della sua popolazione di 12 milioni entro la fine dell'anno. (Tut)