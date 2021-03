Covid: numerosi controlli su rispetto norme anti Covid a Milano prima dell'entrata in zona rossa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, venerdì, è stato controllato un ristorante di via Romagnosi dove all'interno gli agenti della Polizia Amministrativa hanno trovato 14 persone sedute ai tavoli, intente a consumare alimenti e bevande, servite da tre camerieri. Anche in questo caso a carico del titolare del ristorante è stato redatto verbale di sanzione amministrativa per la violazione del Dpcm del 2 marzo che prevede il divieto di consumazione sul posto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Anche per questa attività gli agenti hanno proceduto alla chiusura provvisoria ed immediata dell'attività per la durata di 5 giorni. In occasione di tali contestazioni si è proceduto contestualmente alla segnalazione alla competente Prefettura per i successivi provvedimenti sanzionatori accessori tesi alla sospensione temporanee delle attività risultate non in regola. Proseguono nella giornata di oggi, sabato e di domani, domenica, i servizi anti-assembramento rinforzati, disposti dalla Questura con il concorso delle altre Forze dell'Ordine: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale nelle zone maggiormente frequentate del capoluogo, in particolare la zona del Duomo e la zona della Darsena/Navigli dove, analogamente allo scorso weekend, in ragione della maggiore affluenza di persone, viene regolamentato l'afflusso all'area, anche con il ricorso a transenne. (Com)