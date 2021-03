Milano: Mascaretti (Fd'I), con zona rossa Comune riduca tasse e affitti spazi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nuovo ingresso in zona rossa da lunedì che coinvolgerà anche Milano come tutta la Lombardia, rischia di aprirsi un periodo davvero buio per migliaia di attività cittadine di ristorazione, commercio al dettaglio e servizi, che rischiano di essere messe definitivamente in ginocchio. Condividiamo le preoccupazioni espresse oggi dal segretario di Confcommercio Milano Marco Barbieri, che ha lanciato un grido di allarme sulle conseguenze drammatiche per un tessuto imprenditoriale già fortemente provato come quello Milanese che questo ennesimo periodo di zona rossa potrebbe avere". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo Fd'I a Palazzo Marino. "È necessario intervenire con ristori adeguati prevedendo modalità di erogazione completamente diverse rispetto a quanto fatto finora, parametrando i sostegni economici alle effettive perdite economiche subite e alzando la soglia di perdite entro le quali si ha diritto alle misure di sostegno. È assolutamente indispensabile dopo un anno di pesante crisi economica già affrontata tutelare i bar, ristoranti, negozi, le palestre e tutti le realtà imprenditoriali milanesi, che da sempre hanno costituito la spina dorsale dell'economia cittadina. Da parte sua il Comune di Milano deve intervenire su due fronti: azzerare le tasse locali per il 2020 a tutte le attività che hanno perso più del 40 per cento - riducendole a tutte le altre proporzionalmente alle perdite; ridurre gli affitti degli spazi commerciali comunali e delle società ed enti partecipati, Atm, Sea, Pio Albergo Trivulzio" aggiunge Mascaretti (Com)