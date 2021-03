Torino: tre programmi per emergenza abitativa, Comune si candida a progetto Pinqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato nelle scorse ore il via libera della Giunta di Torino alla partecipazione della Città al bando del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (PINQuA). L'obiettivo del Programma PINQuA, previsto dalla Legge di Bilancio 2020, è di rigenerare le aree periferiche esposte al disagio abitativo e socioeconomico. Ciascun ente locale può presentare fino a tre proposte progettuali, con un contributo massimo per ogni proposta ammessa di 15 milioni di euro. Verrà assicurato il finanziamento di almeno una proposta a regione. La Città ha individuato per i tre dossier di candidatura tre aree territoriali - Porta Palazzo, Racconigi e Vallette – che evidenziano emergenze di carattere abitativo e di disagio socio-economico, e si caratterizzano per la presenza di interventi e progetti già finanziati nell'ambito di iniziative comunali, nazionali ed europee, nonché di un tessuto associativo e relazionale denso. Nelle tre aree sono inoltre previsti importanti investimenti privati di trasformazione urbanistica, ulteriore risorsa per i processi di rigenerazione urbana, con i soggetti privati che hanno manifestato interesse ad aderire ai programmi PINQuA. Una serie di iniziative, a partire dal PRIU dei primi anni 2000, fino al Piano di Recupero, hanno permesso di intervenire su successive porzioni dell’area di Porta Palazzo, dove sono già attivi progetti come “ToNite” e “Valdocco Vivibile”, in un quadro coerente di iniziative legate al miglioramento dell’abitare sia per gli spazi privati che pubblici. Il dossier di candidatura PINQuA presenta i seguenti interventi: ristrutturazione urbanistica con nuova edificazione di edilizia abitativa pubblica in Piazza Repubblica 13; manutenzione straordinaria del Mercato di Porta Palazzo; manutenzione straordinaria e efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "Maria Teresa" in via Mameli 18; manutenzione suolo e pedonalità Borgo Dora, per favorire la vocazione del luogo per le attività commerciali all'aperto ed itineranti; riqualificazione dello spazio pubblico e ridisegno della mobilità con inserimento di aree verdi nel quartiere Valdocco. Complessivamente gli interventi previsti e inseriti nel dossier, quali interventi principali e interventi complementari (tra cui anche quelli privati come lo Student Hotel, il recupero dell'ex Mercato dei Fiori, gli interventi nei pressi della sede Italgas) prevedono investimenti complessivi per circa 106 milioni di euro, con un finanziamento richiesto al Ministero di 13.730.322 euro. (segue) (Rpi)