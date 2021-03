Torino: tre programmi per emergenza abitativa, Comune si candida a progetto Pinqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quartiere Vallette, l’Amministrazione ha approvato nel luglio 2020 un piano di interventi che possono costituire l'avvio di operazioni più ampie, intervenendo per lo più sullo spazio pubblico o su edifici di proprietà pubblica destinati a servizi. Il bando PINQuA costituisce una occasione per affiancare anche interventi sul patrimonio abitativo. Il dossier di candidatura PINQuA presenta i seguenti interventi: rinnovamento di un edificio esistente già ad uso residenziale pubblico in viale dei Mughetti 20; sostituzione edilizia del fabbricato sede delle Poste; rinnovamento locali commerciali e integrazione destinazione d'uso di quattro unità commerciali di Casa Bottega, riqualificazione alloggi di risulta Edilizia residenziale pubblica; realizzazione di aree verdi diffuse lungo i principali percorsi che collegano le residenze con il centro commerciale e piazza Montale. E inoltre: manutenzione straordinaria del suolo con posa di un tappeto ad alte prestazioni “fonoassorbente” su tratti di via dei Mughetti e dove siano presenti plessi scolastici e RSA, con rinnovo dei tappeti ordinari sulla viabilità secondaria e interventi sui marciapiedi volti alla messa in sicurezza; realizzazione di collegamenti ciclabili interni e esterni; interventi sugli accessi al Parco delle Vallette. Complessivamente gli interventi previsti e inseriti nel dossier di candidatura, quali interventi principali e interventi complementari (tra cui anche quello privato di recupero dell'area a sud del quartiere) prevedono investimenti per quasi 21 milioni di euro, con un finanziamento richiesto al Ministero di 15 milioni di euro. (segue) (Rpi)