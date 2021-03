Torino: tre programmi per emergenza abitativa, Comune si candida a progetto Pinqua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambito di corso Racconigi, infine, è investito da una forte emergenza per il quartiere di Edilizia Residenziale Pubblica denominato “Quartiere 5°”. A questo si affiancano interventi che possono diventare anche il motore per innescare ulteriori processi di rigenerazione anche di spazi pubblici, come l'ex mercato coperto di corso Racconigi 51, sull'esempio del recupero di via Cumiana 15 realizzato attraverso il programma europeo “Co-City”. Il dossier di candidatura prevede i seguenti interventi: demolizione e ricostruzione di una delle otto palazzine del complesso di edilizia residenziale pubblica di corso Racconigi 25 e realizzazione di un parcheggio interrato nelle corti; efficientamento energetico dell'edificio scolastico di via Bardonecchia 34; manutenzione straordinaria del Mercato di corso Racconigi; realizzazione di un'area Zona 20 con priorità alla pedonalità e alla sosta delle persone. E ancora: realizzazione della continuazione della pista ciclabile di corso Racconigi da piazza Robilant a corso Peschiera, con raccordo con residenza universitaria di via Caraglio; riqualificazione dello spazio pubblico antistante il Palazzo dei tributi della Città; installazione di pareti verdi verticali nell’edificio Via Cumiana 15, per garantire un miglioramento della vivibilità dello spazio. Nell’ambito sono previsti anche altri interventi complementari, di natura pubblica e privata, in particolare attraverso un finanziamento misto si prevede di proseguire nella riqualificazione delle palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica, intervenendo preferibilmente sulle palazzine esterne che danno su corso Racconigi. Complessivamente gli interventi previsti e inseriti nel dossier di candidatura PINQuA, quali interventi principali e interventi complementari, (tra cui quello di recupero dell’Ex Diatto) prevedono investimenti complessivi per circa 77 milioni di euro, con un finanziamento richiesto al Ministero di 14.985.000 euro. (Rpi)