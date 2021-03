RPT - Covid: numerosi controlli su rispetto norme anti Covid a Milano prima dell'entrata in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti, a Milano, nella settimana appena trascorsa, ultima in "zona arancione scuro" prima dell'entrata in "zona rossa", i controlli del territorio a cura della Polizia di Stato, per verificare l'osservanza da parte dei cittadini e degli esercenti di esercizi pubblici/commerciali, delle disposizioni di legge in vigore finalizzate al contenimento dell'epidemia Covid-19. Da lunedì 8 ad oggi 13 marzo, i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della Questura, nell'ambito di tali controlli dedicati, effettuati nell'arco delle 24 ore durante l'ordinaria attività sul territorio, hanno identificato 2491 persone, sanzionandone 47 per il mancato rispetto delle misure previste. La sera del 7 marzo, verso le ore 22.00, le volanti della Polizia di Stato, a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza in merito alla presenza di avventori, sono intervenute presso un bar di via Bessarione. All'interno dell'esercizio, hanno trovato oltre al titolare e ad un dipendente, 27 avventori seduti ai tavoli intenti a consumare. Pertanto hanno proceduto a contestare ai presenti le previste sanzioni amministrative notificando anche al titolare la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'esercizio per la durata di giorni cinque. La sera di martedì 9 marzo, verso le ore 23.00, le Volanti sono intervenute in via Marghera, presso un esercizio commerciale, a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza in merito alla presenza di avventori. All'interno, oltre al proprietario e a due dipendenti, sono stati identificati 19 avventori. Sia al proprietario che agli altri soggetti identificati, sono state contestate le previste sanzioni amministrative. (segue) (Com)