RPT - Covid: numerosi controlli su rispetto norme anti Covid a Milano prima dell'entrata in zona rossa (2)

- Nella sola giornata di venerdì, l'ufficio prevenzione generale ha registrato 1.000 controlli. In serata, dalle ore 20.30, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza tramite il numero di emergenza 112Nue e l'app della Polizia di Stato "YouPol", circa la presenza di assembramenti, il funzionario di turno alla centrale operativa della Questura, con più volanti e l'ausilio di aliquote della forza pubblica, è intervenuto presso le Colonne di San Lorenzo, la Darsena ed in zona Brera. Le centinaia di persone presenti, in maggioranza giovani, invitati a distanziarsi ed a rispettare le misure in vigore, hanno ottemperato allontanandosi dai luoghi senza problematiche di sorta. Anche gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, nella trascorsa settimana, hanno effettuato verifiche presso diversi esercizi pubblici/commerciali. A seguito dei sopralluoghi, eseguiti anche con l'ausilio e su richiesta di altri uffici della Questura, sono state accertate svariate violazioni alla normativa. Tra gli interventi più recenti, in particolare: nella serata di giovedì 11 marzo, è stato controllato un bar in via Mameli che risultava aperto. All'interno è stata accertata la presenza di 13 persone, alcune sedute a consumare alimenti e bevande in un?area soppalcata mentre altri avventori erano in un locale interrato dove era stato allestito un buffet per un compleanno. Il titolare è stato pertanto sanzionato per la specifica violazione del Dpcm del 2 marzo u.s Gli avventori riceveranno la sanzione ai rispettivi domicili. Contestualmente, al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione gli agenti hanno proceduto alla chiusura provvisoria ed immediata dell'attività per la durata di 5 giorni. (segue) (Com)