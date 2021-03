Covid: Raggi, con Lazio zona rossa abbiamo rinviato domenica ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove decisioni del Governo, con l'istituzione della zona rossa anche per il Lazio, ci hanno indotto a rinviare la "Domenica ecologica" prevista domani, 14 marzo. Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo deciso di non procedere con il blocco totale del traffico per venire incontro alle esigenze dei cittadini romani che, da lunedì, dovranno nuovamente convivere con ulteriori restrizioni e limitazioni agli spostamenti. Per lo stesso motivo abbiamo rinviato l'iniziativa 'Via Libera', che avrebbe dovuto tenersi sempre domenica", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "Il sacrificio che le misure anti-Covid richiedono è importante, lo sappiamo. Ma sono certa che i romani sapranno reagire, come sempre, con coraggio e responsabilità", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)