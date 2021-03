Francia: Baroin (Amf), più poteri ai sindaci nella gestione della crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci e gli amministratori locali francesi dovrebbero avere maggiori poteri nella gestione della crisi sanitaria provocata dal Covid-19. È quanto affermato da Francois Baroin, presidente dell'Associazione dei sindaci di Francia (Amf), che ha analizzato in un’intervista a “Le Parisien” un anno di gestione della crisi sanitaria da parte dello Stato. Secondo Baroin, ai sindaci dovrebbero essere affidate maggiori responsabilità, come per esempio "decidere sulle modalità di un’eventuale nuova serrata, imporre un coprifuoco e per quanto tempo, riaprire o chiudere gli stabilimenti". Baroin, che è anche sindaco di Troyes, si è detto preoccupato per il rispetto della libertà delle persone. Secondo il presidente dell’Amf, infatti, “un anno di stato di emergenza è già un periodo di lunga durata, e la questione del suo mantenimento si pone davvero, perché quella che era un'urgenza sta diventando la norma”. Secondo Baroin, "questa spettacolare riduzione delle libertà fondamentali" dovrebbe essere sottoposta al controllo del Parlamento "ogni due settimane". (Frp)