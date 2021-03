Lazio: Legambiente, nuovo assessorato transizione ecologica grande potenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio ha preso forma la nuova giunta regionale con l'istituzione dell'assessorato al Turismo, rnti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa e quello alla Transizione ecologica e trasformazione digitale (Ambiente e risorse naturali, energia, agenda digitale e investimenti cerdi) per il quale Legambiente esprime soddisfazione e al quale chiede le politiche concrete per la sostenibilità ambientale. Si legge in una nota dell'associazione. "L'istituzione del nuovo Assessorato alla Transizione Ecologica è un passaggio positivo per il grande potenziale in chiave di sviluppo sostenibile e può diventare determinante, affinché l'ambiente sia il centro delle politiche per Roma e il Lazio", dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. (segue) (Com)