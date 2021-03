Lazio: Legambiente, nuovo assessorato transizione ecologica grande potenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla nuova giunta e a tutti gli assessori impegnati nella ripartenza green della nostra regione vanno gli auguri di Legambiente Lazio, a partire da Valentina Corrado e Roberta Lombardi nuova assessora alla Transizione Ecologica, con la quale auspichiamo che prenda corpo un progetto più audace che mai, per un cambio di passo deciso e determinato nella sfida ai cambiamenti climatici", continua la nota di Legambiente. "Ci rivolgiamo ai nuovi assessorati perché aumenti il volume di politiche di sostenibilità ambientale sia in chiave turistica che di sviluppo, tutela della biodiversità, sostegno alla green economy: c'è bisogno poi dell'approvazione di tutti i piani d'assetto delle aree protette e di puntare sulle energie rinnovabili, fermando la costruzione di nuove centrali da fonti fossili, nella revisione del piano energetico regionale". (segue) (Com)