Lazio: Legambiente, nuovo assessorato transizione ecologica grande potenziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente aveva consegnato al nuovo premier Draghi le sue proposte sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contenute nel rapporto "Per un'Italia più verde, digitale e inclusiva" frutto di un grande confronto con istituzioni, imprese, associazioni di categoria, sindacati e cittadini, ed ora rivolge il suo rapporto al nuovo assessorato: "Per accelerare la transizione ecologica regionale - conclude il presidente di Legambiente Lazio Scacchi - il nuovo assessorato può e deve lavorare partendo dalla strategia di sviluppo sostenibile appena elaborata e che ci aspettiamo sia attuata. Bisogna poi cambiare il Pnrr per finanziare solo le opere che vanno nella direzione della ripartenza green: dalla bonifica della Valle del Sacco al risanamento della rete idrica colabrodo, fino a una poderosa cura del ferro per Roma, dove gli investimenti servano per nuove linee metro e prolungamenti di quelle esistenti, per la chiusura dell'anello ferroviario e nuovi percorsi tranviari, non per inutili opere come le ridicole funivie delle quali non c'è alcuna necessità. Bisogna porre l'ambiente al centro delle politiche per la capitale e per il Lazio, abbandonando progetti vecchi come l'autostrada Roma-Latina in cambio della messa in sicurezza delle strade esistenti e dare gambe ad una riconversione industriale nel solco dell'economia circolare, grazie alla quale imporre una nuova concezione di rigenerazione urbana; queste le politiche e le opere della transizione verde per la nostra regione". (Com)