Bahrein-Serbia: siglato memorandum di cooperazione fra ministeri degli Esteri

- La Serbia e il Bahrein hanno firmato oggi un memorandum sulla cooperazione politica tra i ministeri degli Esteri. È quanto riferito dalla stampa serba, secondo cui si tratta del primo accordo tra i due Paesi e sarà il primo stimolo per lo sviluppo di ulteriori relazioni e una più stretta cooperazione. Il memorandum è stato firmato dal ministro degli Esteri del Bahrein, Abdulatif bin Rashid Alzijani, e dal ministro dell'Agricoltura della Serbia, Branislav Nedimovic. La sigla del memorandum è giunta in concomitanza con la visita del presidente serbo, Aleksandar Vucic, a Manama, la prima della storia per un capo dello Stato serbo. (Seb)