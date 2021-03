Covid: Coldiretti Lazio, stop ristoranti per zona rossa costa 50 milioni di euro a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una stima effettuata da Coldiretti le misure restrittive che da lunedì daranno lo stop a ristoranti, bar, pizzerie ed agriturismi, costeranno oltre 50 milioni di euro a settimana solo a Roma e nel Lazio con una perdita che supera il 70 per cento. Perdita che va oltre i 150 milioni di euro di fatturato, se si prendono in considerazione anche le restrizioni annunciate per le festività di Pasqua. Solo Roma vale 6 miliardi. “Un duro colpo per tutto il canale Horeca - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - e le aziende del settore, che si ripercuote sull’intera filiera. Servono urgentemente interventi e misure di sostegno. Questa volta rischiamo di non risollevarci più”. A risentire fortemente della chiusura sono anche gli oltre 1300 agriturismi del Lazio. Strutture che fanno ancora fatica a sollevarsi dalle perdite subite nel primo lockdown, che li ha costretti per tre mesi alla totale chiusura con la cancellazione di tutti gli eventi e le cerimonie, che maggiormente si svolgono in questo periodo. (segue) (Com)