Covid: assembramento a Roma, circa 150 ragazzi a San Lorenzo, intervengono i carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assembramenti con circa 150 ragazzi che si sono radunati in un parco pubblico, in violazione delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. E' successo ieri sera a Roma in via dello Scalo di San Lorenzo. Sul posto, dopo una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri. All'arrivo dei militari i ragazzi si sono allontanati sciogliendo l'assembramento, formatosi, secondo quanto si apprende, in modo casuale e non organizzato. Nessuno è stato identificato (Rer)