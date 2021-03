Fisco: Mef, in arrivo proroga per conservazione fatture elettroniche 2019 e consegna certificazione unica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vengono così accolte, prosegue il ministero, le richieste degli operatori del settore “impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario”. In aggiunta, prosegue la nota, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della certificazione unica all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati: la medesima proroga sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021 anziché il 30 aprile. (Com)