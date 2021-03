Francia: ex vicedirettore campagna elettorale Sarkozy, Bygmalion non è un processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo Bygmalion, che vede coinvolto l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, non è un caso politico. Lo ha detto Jerome Lavrilleux, vicedirettore della campagna presidenziale di Sarkozy nel 2012 ed ex deputato al Parlamento europeo, che comparirà alla prima udienza del processo che si aprirà mercoledì insieme all’ex capo dello Stato. “È una farsa, il complotto politico, il governo nero", ha detto Lavrilleux, secondo cui “l'indagine non è stata condotta dall'ufficio del procuratore finanziario nazionale, ma da un giudice indipendente che ha fatto il suo lavoro". "Ho avuto a che fare con agenti di polizia che non erano né cattivi, né simpatici ma che facevano il loro lavoro; esperti che non erano né incompetenti, né con intenzionati a costruire un caso politico; e un giudice che ha svolto il suo lavoro con calma senza essere aggressivo o compiacente. Non credo a queste cose e trovo che non sia un buon piano di difesa", ha spiegato l’ex europarlamentare. Nel 2012 Lavrilleux è stato vicedirettore della campagna presidenziale di Sarkozy. La vicenda Bygmalion è scoppiata nel 2014 quando l’ex capo dello Stato è stato accusato di aver ottenuto dei finanziamenti illegali per la sua campagna elettorale. Sarkozy ha sempre proclamato la sua innocenza, respingendo tutte le accuse. (Frp)