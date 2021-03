Covid: nel Lazio oltre 180 mila over 70 prenotati per vaccino, aperte prenotazioni per invalidi assoluti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono 184.381 gli over 70 prenotati per ricevere il vaccino anti Covid: 65.483 per la classe d’età 78/79 anni, 58.057 per la classe d’età 76/77 anni e 60.841 per la classe d’età 74/75 anni. Lunedì aprono le prenotazioni per la fascia 73/72 anni. Sono oltre 9 mila le vaccinazioni per i fragili. Aperte le prenotazioni per il codice Co2, ovvero gli invalidi assoluti con indennità di accompagnamento. Si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)