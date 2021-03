Spagna: ministro Trasporti, manovre del Pp a Murcia paragonabili a "tratta degli schiavi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) nella regione di Murcia ha ottenuto il sostegno dei “tre disertori” di Ciudadanos (Cs) allo stesso modo in cui si gestiva la “tratta degli schiavi”. È quanto affermato dal ministro dei Trasporti spagnolo, José Luis Abalos, criticando le manovre del Pp che hanno fatto fallire la mozione di sfiducia presentata dal Partito socialista (Psoe) nella regione di Murcia. Il Psoe aveva trovato l’appoggio di Ciudadanos a Murcia per sfiduciare il governo regionale, tuttavia all’ultimo i popolari – che governano la regione – sono riusciti a trovare i voti di tre esponenti di Cs necessari per far fallire la mozione. Secondo Abalos questo episodio mostra che "non ci sono valori" e che il Pp si è assicurato "l’acquisto dei tre disertori" nella regione di Murcia "come se fosse una tratta di schiavi". (Spm)