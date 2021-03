Covid: nel Lazio oggi superati 668 mila vaccinati, 225 mila sono over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle somministrazioni del vaccino anti Covid il Lazio viaggia a una media di oltre 20 mila dosi al giorno. Oggi sarà superata quota 668 mila vaccinazioni somministrate che rappresentano oltre il 10 per cento della popolazione. Per quanto riguarda gli over 80 è stata superata la quota delle 225 mila vaccinazioni, che rappresentano il 70 per cento delle persone prenotate. Dai medici di medicina generale le vaccinazioni sono in costante crescita: sono state raggiunte le 55 mila dosi e sono oltre 2.188 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl. Si legge sul portale Salute Lazio.(Rer)