Casadei: Coldiretti, ha accompagnato riscossa culturale contadina

- Raul Casadei "ha accompagnato la riscossa della cultura contadina e del legame con il territorio che ha aiutato a far conoscere ed apprezzare agli italiani, dopo decenni di disattenzione". E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del "Re del lisco". "La sua allegria – sottolinea la Coldiretti - ha portato nelle case le tradizioni popolari e i valori più genuini delle campagne che sono tornate ad essere una grande risorsa del Paese". (Com)