Croazia: Sassoli, con Plenkovic dialogo costruttivo, focus su adesione a Schengen (2)

- Nel corso della giornata Plenkovic ha incontrato anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, con il quale ha discusso "l'agenda della Nato per il 2030 e il prossimo vertice" fra i leader previsto entro la fine dell'anno. "La Croazia è un alleato impegnato a fornire importanti contributi alla Kfor", la missione in Kosovo, e "alla missione della Nato in Iraq e sostenendo fortemente la stabilità nei Balcani occidentali", ha scritto Stoltenberg su Twitter. (segue) (Beb)